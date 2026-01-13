Le stanno rubando i soldi deve trasferire tutto su un altro conto | la telefonata truffa dei finti carabinieri

Una recente truffa nel Mantovano coinvolge falsi carabinieri che chiamano le vittime, sostenendo di dover trasferire fondi per motivi di sicurezza. La comunicazione mira a ingannare e sottrarre denaro alle persone, creando situazioni di disagio e preoccupazione. È importante essere consapevoli di questi tentativi e ricordare che le forze dell’ordine non chiedono mai soldi tramite telefonate.

Mantova, 13 gennaio 2026 – Raggiratori in azione nel Mantovano. Qualcuno in provincia di Mantova si spaccia per carabiniere e tenta di truffare le persone. Nei giorni scorsi, a Roncoferraro, due cittadini sono finiti nel mirino. La truffa però non è andata a segno. Sul tentato omicidio. avvenuto in via De Rolandis indagano i carabinieri Il primo episodio: la telefonata a un 63enne. Il primo episodio ha visto coinvolto un 63enne del posto, contattato sulla propria utenza fissa da un uomo che si è spacciato per un carabiniere. Il sedicente militare lo invitava a presentarsi con urgenza presso il comando di via Chiassi, a Mantova, sostenendo che la sua auto fosse stata utilizzata per commettere un reato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

