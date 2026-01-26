Cani denutriti condannato il responsabile Carlettini | La giustizia ha fatto il suo corso

Un anno dopo il ritrovamento di tre cani denutriti in condizioni critiche, il responsabile è stato condannato. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza del rispetto e del benessere animale. Carlettini commenta:

“I maltrattamenti contro gli animali sono un reato: una triste vicenda si è conclusa con una condanna. Ripudiamo simili comportamenti, grazie all’Enpa per il suo impegno” Il fatto, risalente a un anno fa, destò scalpore: il ritrovamento di tre cani denutriti e per questo motivo in condizioni di salute molto precarie. Tanto che uno di essi, purtroppo, non ce la fece e morì. Oggi arriva la buona notizia, spiega l'assessore alla tutela degli animali Giovanna Carlettini: "i due sopravvissuti stanno bene, accuditi al canile dai volontari dell’Enpa a cui rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno quotidiano profuso nella cura dei nostri amici animali che aggiunge anche - l’altra notizia è la conclusione della vicenda penale a carico di chi si rese responsabile di questo deprecabile comportamento.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su cani denutriti

Nel cuore di Treviso, il direttore di Tg Luigi Bacialli è stato aggredito da un individuo sconosciuto mentre passeggiava con i suoi cani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su cani denutriti

Argomenti discussi: Cani legati con catene troppo corte e lasciati senza cibo e acqua: condannato il proprietario; Cani e gatto abbandonati in casa per 2 settimane, salvati dai condomini che li hanno sentiti piangere: 29enne denunciato.

Cane muore di fame, altri due sofferenti confiscati e affidati all'Enpa: il proprietario patteggiaI tre cani furono trovati denutriti, in condizioni estreme, stavano male. Atroci sofferenze. Uno è morto e l’ autopsia ha poi evidenziato nello stomaco la presenza di plastica, tanta era la fame ... corrierediarezzo.it

Cani legati con catene troppo corte e lasciati senza cibo e acqua: condannato il proprietarioQuarantenne ritenuto responsabile di maltrattamento. I due animali sono stati trovati in grave stato di malnutrizione e di deperimento funzionale ... ciociariaoggi.it

Nel bagno di casa trovati due cani di piccola e media taglia ed un gatto, tutti in precarie condizioni fisiche. I due cani erano visibilmente denutriti, disidratati e in evidente stato di totale trascuratezza - facebook.com facebook