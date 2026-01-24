Blitz al campo nomadi trovate e sequestrate auto senza assicurazione

I carabinieri hanno effettuato un nuovo intervento nel campo nomadi di vicolo Salvi, dove hanno identificato 46 persone, di cui 26 già note alle autorità. Durante le operazioni sono state trovate e sequestrate auto prive di assicurazione, contribuendo a rafforzare i controlli sul rispetto delle norme di legge all’interno dell’area.

"L’Arma dei Carabinieri rinnova la propria vicinanza ai cittadini e assicura che proseguirà nelle attività di controllo e prevenzione", si legge in una nota Continuano i controlli dei carabinieri all'interno del campo nomadi di vicolo Salvi. Durante le attività sono state identificate 46 persone, 26 delle quali già note alle forze dell’ordine. Due di loro sono risultati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno inoltre individuato cinque autovetture prive della copertura assicurativa obbligatoria, procedendo al sequestro amministrativo dei mezzi e alla contestazione di sanzioni per un totale superiore a 3.🔗 Leggi su Romatoday.it

