Delpini scuote la Chiesa | meno potere più donne e fratellanza

Nell’ambito delle dichiarazioni recenti di un alto prelato, si sono susseguite riflessioni sulla riforma della Chiesa. L’arcivescovo ha parlato di ridurre il potere e di aumentare la presenza femminile, evidenziando l’importanza di un’immagine più aperta e fraterna. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di un cambiamento all’interno delle strutture ecclesiastiche e sul ruolo delle donne nella comunità religiosa.

L’arcivescovo Mario Delpini ha dedicato il suo messaggio pasquale alla centralità della figura femminile e a una critica severa verso chi detiene il potere materiale, sottolineando la necessità di una Chiesa aperta e fraterna. L’evento si è svolto nel contesto delle celebrazioni di Pasqua a Milano, dove l’attenzione è stata posta sul superamento delle logiche di potere e sulla riscoperta della carità. Durante l’omelia, il prelato ha messo al centro Maria di Màgdala, utilizzandola come simbolo per tutte le donne che oggi condividono la sua stessa esperienza. Delpini ha evidenziato come, mentre i discepoli cercavano in modo errato un corpo senza vita, sia stata la determinazione di Maria a permettere l’incontro con Gesù risorto, rendendola la prima annunciatrice di una vita nuova. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delpini scuote la Chiesa: meno potere, più donne e fratellanza Mattarella scuote la Giustizia: meno lentezze, più indipendenzaMattarella al Csm: Un Appello per una Giustizia al Passo con i Tempi Il Presidente della Sergio Mattarella ha delineato una visione per una giustizia... “Cacciato da Papa Leone”. L’annuncio choc che scuote la chiesaUna vicenda giudiziaria negli Stati Uniti ha coinvolto i vertici di una circoscrizione ecclesiastica in California. Pasqua, pontificale e veglia in Duomo: l’attualità nelle omelie dell’arcivescovo DelpiniLa figura della donna nella Chiesa, a partire da Maria di Magdala che annunciò la resurrezione e un monito ai potenti della terra sulle guerra: questi i temi affrontati dal capo della diocesi milanese ... ilgiorno.it Messa crismale: mons. Delpini (Milano), il ministero si rivela opera di Dio che salva anche noiErano circa 800 i sacerdoti e i diaconi che, insieme a diversi fedeli laici, hanno partecipato alla messa crismale celebrata nel duomo di Milano questa mattina e presieduta dall’arcivescovo Mario Delp ... agensir.it