Mattarella scuote la Giustizia | meno lentezze più indipendenza

Il presidente Sergio Mattarella ha criticato i ritardi nel sistema giudiziario italiano durante il suo intervento alla Scuola Superiore della Magistratura il 19 febbraio 2026. La causa principale, secondo lui, sono le lentezze che ostacolano la giustizia e la mancanza di autonomia di alcuni magistrati. Ha chiesto di ridurre i tempi dei processi e di rafforzare l’indipendenza delle procure. Mattarella ha anche sottolineato l'importanza di un sistema giudiziario più efficace e trasparente, che risponda alle esigenze dei cittadini.

Mattarella al Csm: Un Appello per una Giustizia al Passo con i Tempi. Il Presidente della Sergio Mattarella ha delineato una visione per una giustizia italiana più efficiente e indipendente nel suo discorso alla Scuola Superiore della Magistratura il 19 febbraio 2026. L'intervento ha toccato temi cruciali come l'indipendenza della magistratura, la necessità di modernizzare il sistema giudiziario e la sua capacità di affrontare le nuove sfide poste dalla criminalità e dalle tecnologie digitali, in un momento di dibattito sulle riforme del settore. L'Indipendenza della Magistratura: Un Pilastro dello Stato di Diritto. Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della separazione dei poteri come pilastro della nostra Costituzione.