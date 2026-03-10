Una vicenda giudiziaria negli Stati Uniti ha coinvolto i vertici di una circoscrizione ecclesiastica in California, portando alla loro rimozione. L’annuncio ha fatto scalpore e ha attirato l’attenzione sulla scena religiosa locale. La vicenda riguarda direttamente le persone che ricoprivano ruoli di leadership all’interno dell’istituzione religiosa coinvolta. La notizia ha rapidamente circolato tra i fedeli e la comunità ecclesiastica.

Una vicenda giudiziaria negli Stati Uniti ha coinvolto i vertici di una circoscrizione ecclesiastica in California. Un alto prelato della Chiesa caldea, responsabile dell’eparchia di Saint Peter the Apostle a San Diego, è stato rimosso dall’incarico dopo un arresto disposto dalle autorità americane. La decisione è stata formalizzata da Papa Leone XIV, mentre le indagini riguardano ipotesi di reati finanziari, tra cui appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. L’arresto all’aeroporto di San Diego. Secondo quanto riportato da Open, mons. Emanuel Hana Shaleta è stato fermato il 5 marzo presso l’aeroporto internazionale di San Diego. Il provvedimento sarebbe scattato mentre il vescovo stava tentando di lasciare il territorio americano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cacciato da Papa Leone”. L’annuncio choc che scuote la chiesa

Articoli correlati

Leggi anche: “Cacciato dai Giochi”. Caos alle Olimpiadi, la decisione choc scuote tutti

Federica Brignone, l’annuncio choc che scuote l’ItaliaCi sono giorni in cui anche i campioni, quelli che ci fanno sognare a ogni curva, si fermano e dicono una frase che pesa più di qualsiasi medaglia.

Papa Leone XIV incontra il Cammino Neocatecumenale

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cacciato da Papa Leone L'annuncio choc...

Discussioni sull' argomento La visita di Papa Leone a Torrevecchia: Siate costruttori di pace, non di violenza; Il Papa e l'ayatollah: la sacra (e strana) alleanza; Il Ramadan e la Quaresima raccontati da un padre imam e un figlio sacerdote; Papa Leone La violenza contro le donne è barbarie, educare i giovani.

Il deputato democratico Al Green è stato cacciato dal Comgresso americano per aver agitato un cartello con su scritto: `I neri non sono scimmie´, durante il discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump. Il cartello si riferiva al post razzista, ripubblicato dal pr - facebook.com facebook