Dell’Imperio avvisa | Servirà la massima intensità contro Ostiense

Dopo la vittoria nel derby contro Benevento, la squadra di basket di Avellino si prepara subito alla prossima sfida. L’allenatore ha dichiarato che sarà necessario mantenere un livello alto di impegno e intensità per affrontare la partita contro Ostiense. La squadra si allena senza sosta per arrivare pronta, mentre i tifosi aspettano con entusiasmo l’appuntamento. La partita si giocherà tra pochi giorni, senza altre interruzioni o pause.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la convincente vittoria nel derby contro Benevento, la Scandone Avellino non ha tempo per cullarsi sugli allori. Il calendario impone un rapido ritorno sul parquet per l’impegno infrasettimanale contro la San Paolo Ostiense, una sfida che l’assistente allenatore Ciro Dell’Imperio presenta con estrema cautela e determinazione. Il momento magico dei lupi nasce da una gestione oculata delle risorse e da una consapevolezza tattica sempre più matura. “Siamo una squadra profonda nelle rotazioni, con individualità importanti nel roster”, ha esordito Dell’Imperio, sottolineando come la chiave del successo risieda nella coesione del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dell’Imperio avvisa: “Servirà la massima intensità contro Ostiense” Dell’Imperio suona la carica: “Contro la Carver per dettare i nostri ritmi”Il coach biancoverde analizza il big match del PalaDelMauro contro la capolista romana: "Dovremo essere bravi a dettare i nostri ritmi" Nonostante il... Leggi anche: McTominay avvisa la Juve: “Sfida storica, servirà il massimo”