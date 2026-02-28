Dell’Imperio suona la carica | Contro la Carver per dettare i nostri ritmi

Dell’Imperio ha annunciato un nuovo orientamento: si concentrerà sulla partita contro la Carver per stabilire i ritmi di gioco. Nonostante il rinvio dell’ultimo turno, in casa Scandone Avellino si mantiene alta l’attenzione e si prepara con determinazione alla prossima sfida. La squadra si concentra sulle proprie strategie, aspettando di mettere in atto quanto pianificato.

Il coach biancoverde analizza il big match del PalaDelMauro contro la capolista romana: "Dovremo essere bravi a dettare i nostri ritmi" Nonostante il rinvio dell’ultimo turno, in casa Scandone Avellino l’attenzione è rimasta altissima. Il coach Ciro Dell’Imperio ha fatto il punto della situazione alla vigilia dell’importante sfida al PalaDelMauro contro la capolista Carver Roma, analizzando il momento della squadra e l’inserimento del nuovo acquisto Primoz Kmetic. “Sicuramente non giocare questo weekend è un qualcosa che non ci fa piacere, ma è stato dovuto a motivi di forza maggiore”, ha esordito il coach. “Abbiamo lavorato in palestra come se dovessimo giocare, mantenendo l’attenzione alta, soprattutto per migliorare il nostro lavoro difensivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Scandone pronta al ritorno in campo: Dell’Imperio carica la squadraTempo di lettura: < 1 minutoDopo due turni di stop, la Scandone Avellino è pronta a tornare in campo.

