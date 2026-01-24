McTominay avvisa la Juve | Sfida storica servirà il massimo

In vista della sfida tra Napoli e Juventus, Scott McTominay ha sottolineato l’importanza della partita, evidenziando la sua natura storica e la necessità di dare il massimo. Con un occhio al momento della squadra e alle sfide future, il centrocampista scozzese ha ricordato quanto ogni singolo impegno possa fare la differenza nel percorso stagionale. Un incontro che si preannuncia decisivo per entrambe le squadre.

Vigilia carica di significati in casa Napoli. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Scott McTominay ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport, inquadrando il peso della partita e il momento degli azzurri. “La Juventus è una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso e sappiamo che sarà durissima, come sempre. Hanno una squadra molto forte, soprattutto a livello offensivo. Dovremo dare tutto, con concentrazione e massima applicazione”, ha spiegato il centrocampista del Napoli. McTominay ha poi ricordato anche il suo passato recente: “Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

