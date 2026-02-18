Arisa ha portato a Sanremo 2026 la canzone “Magica favola” perché vuole raccontare la sua storia di vita attraverso una ballad che trasmette felicità. Il brano, ricco di immagini che evocano momenti di infanzia e crescita, si distingue per il suo tono intimo e riflessivo. La cantante ha deciso di condividere un pezzo che parla di emozioni profonde, più che di amore, e che invita l’ascoltatore a ripercorrere le tappe di un percorso personale.

Arisa torna a Sanremo 2026 con “Magica favola”, una ballad intensa e personale che sembra scritta per aprire un album di fotografie emotive: l’infanzia, l’adolescenza, le prime scoperte, le ferite, la stanchezza. e poi un punto di svolta. Non è la classica canzone che racconta l’amore come destinazione. Qui l’amore è un viaggio: a volte ti salva, a volte ti confonde, a volte ti obbliga a cambiare pelle. Il significato: dal “c’era una volta” al presente. Il brano è costruito come un racconto diviso tra passato e presente, come se Arisa prendesse per mano la versione più giovane di sé per dirle: “ti capisco, ma ora ho imparato qualcosa”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Magica favola” di Arisa a Sanremo 2026: significato, immagini e perché è una ballad che parla di felicità (prima ancora che d’amore)

Arisa a Sanremo 2026: «Ho sempre pensato all'amore e alla carriera, e così ho trascurato la felicità. Magica favola parla di questo. Oggi sto bene da sola, non ho bisogno di un uomo per sentirmi completa»Arisa si presenta a Sanremo 2026, dopo aver riflettuto sui propri sentimenti e scelte di vita, perché ha capito che dedicarsi troppo alla carriera e all’amore l’ha allontanata dalla felicità.

Sanremo 2026, Arisa canta Magica favola. Testo e di cosa parla la canzoneSanremo 2026 vede Arisa protagonista con la canzone

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.