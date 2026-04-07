Delitto Paganelli il biglietto della nuora al giudice | Accertate la vera responsabilità

Nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di una pensionata di Rimini avvenuto il 3 ottobre 2023, è stato acquisito un biglietto scritto a mano da Manuela Bianchi, nuora della vittima. Nel messaggio, la donna chiede di accertare la vera responsabilità dell’omicidio, e il documento è stato inserito tra gli atti dell’indagine. La procura sta analizzando tutti gli elementi raccolti per ricostruire le dinamiche del delitto.

Un biglietto scritto a mano da Manuela Bianchi, nuora della vittima Pierina Paganelli, è stato acquisito agli atti dell’inchiesta sull’omicidio della pensionata di Rimini, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della propria abitazione. Il messaggio, indirizzato al giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, è stato scritto al termine dei tre giorni di incidente probatorio nell’aprile 2025, durante i quali la donna ha fissato la propria nuova versione dei fatti relativi alla mattina in cui fu scoperto il corpo della suocera. Il contenuto del foglio, mostrato durante la trasmissione televisiva Mattino Cinque, chiarisce la posizione della nuora rispetto alle accuse che coinvolgono il vicino di casa Louis Dassilva, attualmente indagato per l’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Delitto Paganelli, il biglietto della nuora al giudice: “Accertate la vera responsabilità” Omicidio Pierina Paganelli, il mistero del biglietto di Manuela Bianchi su Louis Dassilva inviato al giudiceOmicidio Pierina Paganelli, il biglietto di Manuela Bianchi I dubbi sull'attendibilità della versione Gli audio di Valentina Pellissier Omicidio... Omicidio Pierina Paganelli: la nuora convocata in procuraSarà riascoltata oggi Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la 78 uccisa a Rimini nell’ottobre 2023. Temi più discussi: Omicidio Paganelli, spunta un video inedito di Valeria Bartolucci: Non so se quella notte Louis sia uscito; Pierina Paganelli, Procura convoca Loris Bianchi e la moglie per i nuovi audio sulla mattina dopo il delitto; Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze: cosa non torna nel racconto; Pierina Paganelli, Dassilva in aula: Non voleva bene a Manuela Bianchi, la sera del delitto non sono uscito. Delitto Paganelli, il biglietto della nuora al giudice: Accertate la vera responsabilitàUn biglietto scritto a mano da Manuela Bianchi, nuora della vittima Pierina Paganelli, è stato acquisito agli atti dell’inchiesta sull’omicidio della ... thesocialpost.it Omicidio Pierina Paganelli, il mistero del biglietto di Manuela Bianchi su Louis Dassilva inviato al giudiceOmicidio Pierina Paganelli, spunta un biglietto di Manuela Bianchi su Louis Dassilva: Prego voi tutti di accertare la vera responsabilità ... virgilio.it Delitto Paganelli, nuovi accertamenti: ascoltata la moglie di Loris Bianchi. Barzan: "Siamo sereni" #Rimini - facebook.com facebook Processo omicidio Pierina Paganelli in diretta | Louis Dassilva: «La sera del delitto ero a casa, ho visto un film con Valeria. Volevo nascondere la relazione con Manuela, era solo sesso» x.com