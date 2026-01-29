Omicidio Pierina Paganelli | la nuora convocata in procura

Manuela Bianchi si presenta di nuovo in procura, questa volta come indagata per favoreggiamento. La donna, nuora della vittima, Pierina Paganelli, è sotto inchiesta nelle indagini sull’omicidio della 78enne, trovata senza vita in un vano tecnico vicino ai garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. La scena del delitto si trova nello stesso palazzo in cui viveva con la vittima, entrambi negli appartamenti sullo stesso pianerottolo. La procura continua a scavare, cercando di chiarire il ruolo di Bianchi nel tragico episodio.

Nuovo appuntamento in procura per Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento nell’ambito delle indagini relative all’omicidio della suocera, Pierina Paganelli, la 78enne uccisa in un vano tecnico nei pressi dei garage, all’interno del condominio in via del Ciclamino a Rimini, in cui entrambe abitavano in due appartamenti sullo stesso pianerottolo. Bianchi è accusata di avere dato risposte evasive su cosa fece quella mattina in cui scoprì cadavere. Secondo la procura, prima di aprire la porta e ritrovare Pierina avrebbe incontrato Dassilva, che era il suo amante. Bianchi sarà accompagnata dalla sua legale Nunzia Barzan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina Manuela Bianchi è arrivata in Procura a Rimini senza preavviso.

Omicidio Pierina Paganelli, l'impianto accusatorio debole di un processo indiziario

