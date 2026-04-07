Delegati puniti | Aggredirono una capo area

Nel polo logistico di Casalpusterlengo, la tensione continua a salire dopo l’episodio avvenuto venerdì scorso, quando alcuni delegati sono stati sanzionati per aver aggredito una capo area. L’incidente ha suscitato reazioni tra i lavoratori e le autorità, mentre proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La situazione rimane sotto osservazione, senza che siano state ancora prese ulteriori decisioni ufficiali.

Resta alta la tensione nel polo logistico H&M di Casalpusterlengo. Dopo lo sciopero di venerdì scorso, la Alba srl, società che gestisce i servizi operativi, interviene ufficialmente per contestare la narrazione dei fatti emersa negli ultimi giorni, con l’intenzione di rettificare quanto riportato in merito alla sospensione di quattro delegati del sindacato Si Cobas. Il direttore generale di Alba srl ha ribadito che la ricostruzione sindacale "non corrisponde al vero ed è lesiva della reputazione dell’impresa". Secondo la dirigenza, il legame tra le sanzioni disciplinari e la raccolta firme per le condizioni di lavoro sarebbe del tutto inesistente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delegati puniti: "Aggredirono una capo area" Leggi anche: Niscemi, Mattarella sorvola area frana: la visita a sorpresa del capo dello Stato Leggi anche: Audizioni su area marina Capo Zafferano, acque irrigue: Castelli su ricostruzione post sisma