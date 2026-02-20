Danni mareggiate | il Comune sollecita l’intervento urgente della Regione Puglia

La mareggiata forte ha causato gravi danni a Fasano, colpendo case e hotel a Torre Canne. La furia del mare ha rotto finestre, danneggiato tetti e allagato alcune strade principali. Le onde alte e le intemperie intense sono state responsabili di questo disastro. Il Comune di Fasano chiede con urgenza l’intervento della Regione Puglia per avviare i lavori di riparazione e messa in sicurezza. La situazione rimane critica e necessita di risposte rapide. La richiesta è stata inviata questa mattina alle autorità regionali.

Situazione critica dopo l'ondata di maltempo. La consigliera Legrottaglie: "Progetto pronto, ora servono azioni immediate contro l'erosione costiera" Il monitoraggio degli effetti del maltempo è stato tempestivo: un accurato sopralluogo è stato effettuato congiuntamente dalla Capitaneria di Porto, dalla consigliera comunale con delegata alle Problematiche sull'erosione costiera Loredana Legrottaglie e dalla dirigente comunale di settore, l'arch. Maria Cornacchia. Il riscontro tecnico ha confermato la criticità dello scenario, con un tratto di costa sabbiosa sempre più vulnerabile e aggredito dal fenomeno dell'erosione.