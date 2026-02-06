' Rianimiamo Bondeno' giornata formativa sull’uso dei defibrillatori disseminati sul territorio

Da ferraratoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa domenica a Bondeno si tiene una giornata dedicata alla formazione sull’uso dei defibrillatori. L’evento si svolge proprio nel giorno di San Valentino, trasformando la festa in un’opportunità per sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza e la possibilità di intervenire in caso di emergenza. Partecipano volontari e professionisti, pronti a insegnare come usare correttamente i defibrillatori diffusi sul territorio.

Il giorno di ‘San Valentino’ a Bondeno sarà un’occasione in più per fare battere i cuori, stavolta diffondendo un messaggio positivo anche per la sicurezza di tanti cittadini. Ecco, allora, che nella ex sede Auxing di via per Zerbinate si svolgerà sabato 14, dalle 8.30 alle 13.30, una giornata.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Bondeno Giornata

Incontro a Muggia sulla rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei Dae

Incontro a Muggia sulla rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE La polizia locale di Muggia, guidata dal comandante Roberto Dellosto, insieme alla polizia di Stato del commissariato di Muggia, diretto dal vice questore Antonio Grande, ai volontari della Protezione civile e ai pompieri volontari, si sono riuniti per discutere delle procedure di emergenza.

Agenti da tutto l'Abruzzo per il corso sull'uso degli strumenti di autotutela e dissuasione in uso alla polizia locale

Questa mattina, all’Aurum, ha preso il via il primo corso di addestramento rivolto agli agenti di polizia locale dell’Abruzzo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.