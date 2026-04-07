Il decreto sicurezza sta attraversando una fase cruciale in Parlamento, con particolare attenzione alle misure riguardanti le armi da taglio. Recentemente è scoppiata una polemica sulla possibilità di portare coltelli fuori casa, mentre il governo ha annunciato l’introduzione di deroghe per attività lecite e di lavoro. La discussione si concentra sulle restrizioni attualmente in vigore e sulle eventuali modifiche che potrebbero essere approvate nei prossimi giorni.

Il governo pronto a introdurre deroghe per lavoro e attività lecite, mentre il decreto sicurezza affronta una settimana decisiva in Senato Settimana cruciale per ildecreto Sicurezza, uno dei provvedimenti più delicati dell’agenda del governo, attualmente all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato.I tempi sono stretti, la conversione in legge deve avvenire entro il 24 aprile, ma l’iter parlamentare è ancora in salita e rallentato da un intenso ostruzionismo delle opposizioni, che hanno presentato oltre mille emendamenti. A Palazzo Madama si procede a ritmo serrato, con sedute previste mattina e sera per accelerare il raggiungimento del via libera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Decreto Sicurezza, il nodo delle armi da taglio: è polemica sui coltelli vietati fuori casa

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Decreto Sicurezza: tutte le nuove regole su coltelli, baby gang e carcere

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