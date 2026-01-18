Il ministro Valditara ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio e l’adozione di un decreto volto a vietare il possesso di coltelli e armi da taglio negli ambienti scolastici. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza per studenti e personale, rafforzando le norme di prevenzione e tutela all’interno degli istituti educativi.

Metal detector all’ingresso delle scuole più a rischio e un nuovo decreto per vietare il possesso di coltelli e armi da taglio negli istituti scolastici. È questa la linea tracciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dopo i gravi episodi di violenza che hanno scosso il mondo della scuola nelle ultime settimane. L’ipotesi, già sperimentata in alcune realtà italiane e in diversi Paesi europei, diventa ora una misura strutturata: non un controllo generalizzato, ma uno strumento mirato da utilizzare nelle scuole dove il livello di criticità è più alto. Metal detector solo nelle scuole più a rischio. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Metal detector nelle scuole, Valditara accelera: decreto contro coltelli e armi da taglio

A Napoli metal detector nelle scuole: il piano della Prefettura contro i coltelli in classe

La Prefettura di Napoli ha avviato un piano di controlli nelle scuole per prevenire l’uso di armi bianche tra gli studenti. Attraverso l’installazione di metal detector e verifiche mirate, l’obiettivo è garantire un ambiente scolastico più sicuro. Finora, sono stati denunciati o arrestati 38 studenti trovati in possesso di coltelli o altri strumenti offensivi durante i controlli.

«Ora metal detector nelle scuole», Valditara sui coltelli in classe. Il piano del governo: multe alle famiglie, via la patente e «basta genitori amici dei figli»

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un nuovo piano contro la violenza in classe, tra cui l’introduzione di metal detector e misure più stringentie. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli studenti e prevenire episodi di aggressione, come quello avvenuto recentemente a La Spezia. La proposta prevede anche sanzioni per le famiglie e un rafforzamento delle norme di disciplina, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche nelle scuole italiane.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Studenti accoltellati, cosa fa il governo: metal detector nelle scuole più a rischio, multe e patente sospesa "Ho sentito in queste ore la preside ed era molto scossa. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo di maggior - facebook.com facebook

«Ora metal detector nelle scuole», Valditara sui coltelli in classe. Il piano del governo: multe alle famiglie, via la patente e «basta genitori amici dei figli» x.com