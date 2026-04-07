Celle di San Vito ' vede' per la prima volta un Presidente della Regione | Decaro ci ha fatto sentire sostenuti

A Celle di San Vito si è tenuto un incontro storico, con la visita per la prima volta di un presidente della Regione Puglia nel paese. Durante l'evento, il presidente ha espresso il suo sostegno ai presenti, affermando di aver ricevuto un senso di vicinanza e supporto dal sindaco e dalla comunità locale. La visita ha rappresentato un momento significativo per il territorio, segnando un primo in questa relazione istituzionale.

La sindaca Maria Giannini: “Non era mai successo, ci ha fatto sentire sostenuti di fronte a frane e smottamenti”. L’immagine del governatore assieme ai sindaci dei Monti Dauni davanti al caminetto a casa della sindaca “Questa è la prima volta nella storia che un presidente della Regione Puglia, della nostra regione, è venuto a Celle di San Vito. Non era mai accaduto. Anche per questo, ma non solo, voglio ringraziare con particolare riconoscenza il presidente Antonio Decaro. Per il momento di confronto diretto e informale che ha voluto condividere, fermandosi presso la mia abitazione insieme ad altri sindaci del territorio. Intorno al calore del camino, abbiamo parlato delle ferite della nostra terra, della sua fragilità, ma anche della forza delle nostre comunità che non vogliono arrendersi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Oggi giro nella chiesa di San Michele a Celle Ligure (Savona). Il polittico dell'altare maggiore, splendida opera di Perin del Vaga che fu tra i più valenti collaboratori di Raffaello, è del 1535 e la cosa curiosa è che gli venne commissionato dall'associazione dei - facebook.com facebook