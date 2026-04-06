Al termine della partita tra Napoli e Milan, l’allenatore del Milan ha commentato la sconfitta, affermando che la sua squadra ha concesso poche occasioni agli avversari. Ha inoltre sottolineato che la partita è stata decisa da un episodio specifico, senza entrare nel dettaglio. La sfida si è conclusa con la vittoria del Napoli davanti al proprio pubblico.

“Abbiamo concesso davvero poche occasioni agli avversari, quindi vanno fatti i complimenti a loro per come hanno saputo sfruttarle. Eravamo ben posizionati in difesa, ma nonostante questo abbiamo subito gol. In fase offensiva dobbiamo essere più rapidi e concreti nel calciare verso la porta. Il calcio è fatto di episodi e, nel complesso, la squadra ha offerto una buona prova. Nel primo tempo abbiamo concesso un tiro a Spinazzola: in queste situazioni dobbiamo essere più attenti e non farci superare. Sapevamo che sono molto pericolosi quando riescono ad attaccare in velocità. In classifica, l’Inter ha allungato a +9 sul Milan e davanti a noi c’è anche il Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli-Milan, Allegri: “Abbiamo concesso poco, partita decisa da un episodio”

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