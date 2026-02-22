Tegola Milan poco prima del Parma si fa male Gabbia | al suo posto De Winter

Un problema muscolare a Matteo Gabbia ha colpito il difensore del Milan poco prima della partita contro il Parma, costringendo l’allenatore a sostituirlo con Koni De Winter. Gabbia ha accusato dolore durante il riscaldamento, impedendogli di scendere in campo. La decisione di inserire il difensore belga ha modificato la linea difensiva rossonera. La squadra si prepara ora a trovare una nuova compattezza in assenza di Gabbia.

Infortunio dell'ultima ora per Massimiliano Allegri, oggi sostituito in panchina dal suo vice Marco Landucci dopo il caso con Cesc Fabregas nel secondo tempo della sfida di Como. Nel riscaldamento pre partita col Parma di Carlos Cuesta, Matteo Gabbia, il difensore centrale designato a partire titolare al centro della retroguardia rossonera, si è fermato per un problema muscolare. Al suo posto giocherà Koni De Winter. Il centrale belga ex Genoa è in netta crescita nelle ultime settimane e cercherà di non far rimpiangere l'assenza inaspettata del difensore italiano. Inoltre, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gabbia ha avuto un fastidio muscolare alla coscia destra nel riscaldamento prima del Parma e la panchina rossonera ha preferito non rischiarlo in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pavlovic prima di Milan-Verona: "Gabbia è un leader, ma oggi con De Winter …"

Cagliari-Milan, De Winter ammette: "Fa male leggere certe critiche"

