De Luca su Trump e Netanyhau | Uno è un idiota e un disturbato mentale l’altro è un criminale vero e l’erede del nazismo

Il governatore ha commentato le figure di due leader mondiali, definendo uno come un idiota e disturbato mentale, mentre l’altro viene descritto come un criminale e l’erede del nazismo. Ha affermato che queste due personalità stanno influenzando in modo significativo gli equilibri internazionali, sottolineando la loro presenza sulla scena globale. Le dichiarazioni sono arrivate in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contesti specifici.

“Sulla scena del mondo dominano due figure che stanno sconvolgendo gli equilibri sulla faccia della Terra. C’è Trump che continua a presentarsi con i suoi caratteri ormai fondamentali, quelli di un disturbato mentale. Io credo che sarebbe una scelta ormai matura quella di dire a Trump: lei è un idiota“. Con queste parole taglienti, Vincenzo De Luca apre la sua ultima diretta video su Facebook, intitolata “Dall’alleanza atlantica all’alleanza no boorish”. Durante il tradizionale intervento pasquale, l’ex presidente della Regione Campania attacca frontalmente Donald Trump e Benjamin Netanyahu, proponendo una vera e propria “alleanza della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - De Luca su Trump e Netanyhau: “Uno è un idiota e un disturbato mentale, l’altro è un criminale vero e l’erede del nazismo” De Luca durissimo su Israele: "Netanyahu criminale guida un governo erede del nazismo" | VIDEOVincenzo De Luca torna a far discutere con un video dai toni durissimi sulla situazione internazionale. Leggi anche: Stasera su Rai 1 il film su un vero artista della musica italiana, con uno strepitoso Luca Marinelli DE LUCA CONTRO TRUMP: È UN CLOWN DA 5° ELEMENTARE, IGNORANTE E SENZA CULTURA: CI PORTA ALLA GUERRA Temi più discussi: Trump-Europa: abisso transatlantico; Una sala da ballo monumentale, pensata per accogliere capi di Stato e grandi eventi ufficiali, ma anche - secondo le parole dello stesso Donald Trump - una copertura per un complesso militare sotterraneo. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force On; Radio anch'io, le ultime dichiarazioni di Trump; L’età della pietra. Trump canta vittoria e affossa i mercati. Il sermone pasquale di Vincenzo De Luca: Trump è un idiota, via dalla Nato: cafoneria zeroL'ex governatore della Campania (in campagna elettorale per tornare a essere sindaco di Salerno) si scatena contro il presidente degli Usa ... tag24.it Vincenzo De Luca torna alla carica, Trump è un idiota!Vincenzo De Luca a Salerno attacca Trump, critica la Nato e propone sanzioni contro Israele, rilanciando la sua linea politica in vista della campagna elettorale Vincenzo De Luca Salerno attacca Trump ... msn.com Cristian Luca Ghezzani, anestesista dell’ospedale Perrino di Brindisi, indagato per aver ucciso tre gatti e tentato di eliminarne altri cinque, è tornato brevemente in servizio prima di essere nuovamente messo in riposo dalla Asl. - facebook.com facebook Incidente a Ceprano: schianto in moto, morto Luca Lottici, 58 anni. E nel reatino auto contro il guardrail: muore un 28enne x.com