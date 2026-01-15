Iran Netanyahu chiede a Trump di rinviare attacco Paesi arabi lavorano a de-escalation

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di posticipare eventuali azioni militari contro l'Iran. Nel frattempo, diversi paesi arabi collaborano per promuovere misure di de-escalation nella regione, con l'obiettivo di evitare un conflitto più ampio e mantenere la stabilità. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio internazionale, con attenzione alle evoluzioni diplomatiche e alle possibili ripercussioni sulla sicurezza regionale.

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di rinviare qualsiasi piano per un attacco militare americano contro l'Iran. Lo ha riferito un alto funzionario statunitense citato dal New York Times. Secondo la fonte, Netanyahu e Trump hanno avuto un colloquio ieri, quando il presidente Usa ha .

