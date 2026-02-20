Galliani | Berlusconi-Milan un atto d’amore Senza di lui non avremmo mai vinto 29 trofei in 31 anni

Il 20 febbraio 1986, Silvio Berlusconi ha comprato il Milan, un gesto che Adriano Galliani definisce un vero atto d’amore. Galliani ricorda come senza il supporto di Berlusconi, il club non avrebbe conquistato i 29 trofei in 31 anni. L’ex dirigente rivela che molte vittorie sono state possibili grazie alla passione e alla dedizione del presidente. I ricordi di Galliani si concentrano sui momenti più belli di un percorso lungo e ricco di successi. La storia del Milan resta strettamente legata a questa relazione speciale.

Il 20 febbraio 1986 il Milan passava da Giussy Farina a Silvio Berlusconi e il 'Corriere della Sera' ha intervistato Adriano Galliani, storico dirigente rossonero per tutta l'epopea berlusconiana, per parlare di quanto vissuto in quell'epoca. Ecco, dunque, le dichiarazioni rilasciate nell'esclusiva. Su quell'incontro: «Eravamo in quattro: oltre a noi, erano seduti a tavola Fedele Confalonieri e Aurelio Cazzaniga. Abbiamo parlato di reti televisive ma anche dei pomeriggi trascorsi dal Presidente con Fedele a vedere all'arena gli allenamenti del Milan di Gunnar Nordahl e Nils Liedholm».