De Laurentiis sentenzia | Se Conte mi chiedesse di liberarlo penso che direi di sì ma poiché è un uomo intelligente…

Aurelio De Laurentiis ha parlato delle possibilità che Antonio Conte possa allenare la nazionale di calcio. Ha affermato che, se Conte gli chiedesse di liberarlo dal suo attuale incarico, probabilmente acconsentirebbe, ma ha anche sottolineato che l’allenatore è una persona intelligente. Le sue parole sono state riportate in relazione alle indiscrezioni circolate riguardo a un possibile nuovo ruolo di Conte in nazionale.

di Angelo Ciarletta Aurelio De Laurentiis ha commentato le voci che vorrebbero Antonio Conte alla guida della nazionale azzurra. Vediamo che cosa ha detto. Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di CalcioNapoli24.it, ha commentato le voci che vorrebbero Antonio Conte alla guida della nazionale azzurra. Di seguito le dichiarazioni del presidente del Napoli. ULTIMISSIME JUVE LIVE LIBERARLO PER LA NAZIONALE? – « Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Laurentiis sentenzia: «Se Conte mi chiedesse di liberarlo penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente…» Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente…»Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku,... De Laurentiis: “Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sì”Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, sul possibile ritorno in Nazionale, ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, patron del... DE LAURENTIIS ABBRACCIA E SALUTA CONTE E TUTTA LA SQUADRA DOPO NAPOLI INTER 3-1 #antonioconte