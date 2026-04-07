De Laurentiis | Conte in Nazionale? Se Antonio me lo chiedesse penso di sì

Il presidente di una società sportiva ha dichiarato che, se il commissario tecnico della nazionale dovesse chiedergli di prestarlo, sarebbe disposto a farlo. Ha aggiunto che, fino a oggi, non ci sono stati interlocutori seri a cui rivolgersi e che, per questo motivo, il tecnico non si sarebbe ancora immaginato a capo di un progetto disorganizzato. La discussione si è concentrata sulle possibilità di collaborazione tra i due professionisti.

“Presterei Conte alla Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio, penso di sì. Ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio e finora non ce ne sono stati, io penso che lui desisterebbe dall’immaginarsi a capo di un qualcosa di completamente disorganizzato”. Così Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti, ai microfoni di Calcionapoli24, ha parlato dell'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte alla guida della Nazionale. Il presidente del Napoli ha analizzato anche il momento del calcio italiano: “Il calcio italiano è la Serie A, che viene considerato una cenerentola, ha soltanto il 18% attivamente parlando. I dilettanti e i calciatori hanno la maggioranza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Se Conte vuole la Nazionale, De Laurentiis non si opporrà Leggi anche: Infortuni Napoli, Auriemma tira in ballo De Laurentiis: “Chiedesse spiegazioni a Conte!” Conte-Nazionale, annuncio di De Laurentiis a CalcioNapoli24 Temi più discussi: De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se Antonio me lo chiedesse, penso di sì; Napoli, De Laurentiis a Hollywood: Conte in Nazionale? Gli direi sì. Ma non credo ora accetterebbe; Napoli, De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se me lo chiedesse...; De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se me lo chiedesse accetterei, ma non lo farà. De Laurentiis su Conte in nazionale: Se me lo chiedesse Antonio penso di sì, ma..Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Los Angeles, per la prima del film sul quarto scudetto azzurro AG4IN, h ... ilnapolionline.com Conte: Io ct dell'Italia? Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione. E da Hollywood arriva la risposta di De LaurentiisIl tecnico del Napoli: È giusto che ci sia anche il mio nome in lista perché quel ruolo l'ho già ricoperto. Il presidente: Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse direttamente lui penso che ... corrieredellosport.it De Laurentiis che a Los Angeles canta: “Chi non salta juventino è” - facebook.com facebook #Conte: “Nazionale Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione. Ma ho un altro anno di contattto, incontrerò De Laurentiis”. via @AlfredoPedulla x.com