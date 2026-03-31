De Laurentiis negli Stati Uniti non ci sarà per Napoli-Milan

Il presidente del Napoli sarà negli Stati Uniti e quindi non assisterà alla partita tra Napoli e Milan prevista per il fine settimana. La sua assenza è confermata e non sono previsti spostamenti alternativi. La gara si giocherà regolarmente, senza la presenza del massimo dirigente del club. La trasferta americana del presidente è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi.

Il presidente del Napoli il lunedì di Pasquetta non sarà in tribuna ad assistere alla partita tra Napoli e Milan che certamente vale il secondo posto in classifica e potrebbe aprire anche altri scenari (soprattutto se l’Inter non dovesse battere la Roma). Lo scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina che si sofferma anche sul caso Lukaku. Il club azzurro, dal canto suo, ha ribadito la linea della fermezza: Lukaku deve rientrare questa mattina (la convocazione è alle 11.30) al Training Center di Castel Volturno, altrimenti resterà fuori rosa fino al termine della stagione. È il presupposto fondamentale per iniziare un dialogo costruttivo assieme al giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis negli Stati Uniti, non ci sarà per Napoli-Milan Articoli correlati Leggi anche: «Non tornerò negli Stati Uniti finché ci sarà Trump» dice il giornalista Comando regionale Stati Uniti ceduto all'Europa: sarà a NapoliGli Stati Uniti cederanno due comandi regionali di primo piano della Nato ai paesi europei, in linea con le richieste di Donald Trump agli alleati... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Il retroscena su Napoli-Milan: dove la guarderà il presidente De Laurentiis; Carlo Verdone: Torno al cinema dopo 6 anni, è stato psicologicamente complicato; Napoli, le riserve di bilancio sbloccano il mercato; Napoli, Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna in città per lavorare a Castel Volturno. L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di #Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è stato tenuto finora riservato. È stato il Capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano ad avvertire il ministro della Difesa Guido Crosetto che il pia - facebook.com facebook L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. Ne parla il Corriere della Sera spiegando che il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano ha telefonato al ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era accaduto visto che x.com