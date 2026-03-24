E’ Alen Omic (foto) il centro nel mirino della Vuelle: nazionale sloveno, 33 anni, 2.16 per 110 kg. Bosniaco di origini, nativo di Tuzla, successivamente naturalizzato, con un palmares di tutto rispetto - 5 scudetti vinti fra Serbia, Slovenia e Montenegro ed un Eurocup conquistata con Malaga –, al momento gioca nella massima serie del campionato turco con la formazione del Merkezefendi Belediyesi che ha sede a Denizli, a sud della Tuchia. La Vuelle era fortemente interessata anche a Maximilian Ladurner (classe 2001) in serie A a Varese, ma il club lombardo non ha ceduto. Omic, dotato di grande esperienza e fisicità, potrebbe davvero cambiare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, è Alen Omic il centro nel mirino. Per De Laurentiis c’è una piccola speranza

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