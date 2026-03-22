Il presidente del Napoli si trova in una posizione di maggiore influenza rispetto a Conte, secondo quanto riferito. Recentemente, Conte ha pubblicamente invitato De Laurentiis a sedersi a un tavolo per discutere il futuro del rapporto tra l’allenatore e la società al termine della stagione. La convocazione è stata annunciata ufficialmente e riguarda le decisioni sul prosieguo del rapporto professionale.

Conte ha convocato pubblicamente il presidente De Laurentis ad un tavolo per decidere il prosieguo del suo rapporto con il Napoli a fine stagione. Sorprende che tale convocazione sia stata pubblica ma sappiamo che fa parte delle strategie comunicative del tecnico che in tal modo mette pressione al presidente e all’ambiente e poi informa “coram populo” che lui è sul mercato e pronto ad andarsene se non si accettano le sue condizioni. E questo indipendentemente dal fatto che abbia un contratto che lo lega al Napoli per un altro anno. Ai più appare evidente che al tavolo il tecnico è il più forte perché detta le sue condizioni e se non vengono accettate se ne va. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tra Conte e De Laurentiis, è il presidente il più forte al tavolo della trattativa

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