De Laurentiis | Conte alla Nazionale? Se me lo chiedesse non direi di no

Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che, se la richiesta provenisse dalla Federazione, non rifiuterebbe l’ipotesi di affidare la guida tecnica della Nazionale a Antonio Conte. Il presidente del club ha aggiunto che, in caso di chiamata, non opporrebbe resistenze alla partenza dell’allenatore. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali o conferme riguardo a un possibile incarico di Conte in nazionale.

Aurelio De Laurentiis è pronto a lasciar andare Antonio Conte in caso di chiamata come allenatore della Nazionale. Lo ha detto lo stesso presidente del Napoli a Los Angeles, dove si trova per la proiezione di Ag4in, il documentario sullo scudetto conquistato dai partenopei la scorsa stagione, proprio con Conte in panchina. In un’intervista a Calcionapoli24, De Laurentiis ha dichiarato: «Se Conte mi chiedesse di liberarlo per tornare ct, penso che gli direi di sì. Ma, poiché è molto intelligente, fino a quando non esiste un interlocutore serio, e fino ad ora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - De Laurentiis: «Conte alla Nazionale? Se me lo chiedesse non direi di no» Conte CT della Nazionale? De Laurentiis apre: «Se me lo chiedesse direi di sì»di Redazione Inter News 24Conte ct della Nazionale? De Laurentiis commenta da Los Angeles le voci sul futuro del tecnico azzurro e lancia la sfida... De Laurentiis: “Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sì”Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, sul possibile ritorno in Nazionale, ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, patron del... Temi più discussi: De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se Antonio me lo chiedesse, penso di sì; De Laurentiis apre a Conte in nazionale: Potrei dire di sì; De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se me lo chiedesse accetterei, ma non lo farà; Napoli, De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se me lo chiedesse... De Laurentiis: Conte ct? Lo libererei, ma ora non accetterebbeIl Napoli si prende la scena anche negli Stati Uniti. A Los Angeles, all’Egyptian Theatre di Hollywood, è andata in scena la première di Ag4in, documentario dedicato alla conquista del quarto ... europacalcio.it Conte e la candidatura per il posto da ct dell’Italia (che anche De Laurentiis appoggia)Perché non deve sorprendere la doppia apertura (del tecnico e del presidente del Napoli) all'ipotesi di un ritorno di Conte alla guida della nazionale. Bisogna avere solo la pazienza di aspettare metà ... panorama.it Il messaggio del presidente De Laurentiis dopo Napoli-Milan - facebook.com facebook De Laurentiis apre al ritorno di Conte in Nazionale: "Se me lo chiedesse penso che gli direi di sì" x.com