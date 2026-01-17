De Grandis non ha dubbi | Zielinski jolly totale Esposito ha una maturità rara Su Frattesi dico…
De Grandis, noto giornalista, offre un’analisi sulla situazione attuale dell’Inter. L’esperto sottolinea le qualità di Zielinski, definendolo un elemento versatile, e di Pio Esposito, evidenziando la sua maturità. Tuttavia, esprime giudizi più critici su Frattesi. Queste valutazioni riflettono l’andamento e le potenzialità della squadra, offrendo spunti di riflessione sugli aspetti più significativi della rosa nerazzurra.
Inter News 24 De Grandis, noto giornalista, ha analizzato la situazione in casa Inter: grandi elogi per Pio Esposito e Zielinski, bocciatura per Frattesi. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Inter, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha analizzato le mosse tattiche di Cristian Chivu, promuovendo a pieni voti la gestione dei singoli in un momento di emergenza a centrocampo. Zielinski: l’erede designato di Calhanoglu. Con l’assenza prolungata del regista turco, Chivu ha scelto di affidarsi nuovamente a Piotr Zielinski dal primo minuto. De Grandis ha sottolineato l’importanza tattica del polacco: Versatilità: «Nella sua carriera ha fatto praticamente tutti i ruoli del centrocampo», ha ricordato il giornalista. 🔗 Leggi su Internews24.com
