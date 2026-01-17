De Grandis, noto giornalista, offre un’analisi sulla situazione attuale dell’Inter. L’esperto sottolinea le qualità di Zielinski, definendolo un elemento versatile, e di Pio Esposito, evidenziando la sua maturità. Tuttavia, esprime giudizi più critici su Frattesi. Queste valutazioni riflettono l’andamento e le potenzialità della squadra, offrendo spunti di riflessione sugli aspetti più significativi della rosa nerazzurra.

Inter News 24 De Grandis, noto giornalista, ha analizzato la situazione in casa Inter: grandi elogi per Pio Esposito e Zielinski, bocciatura per Frattesi. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Inter, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha analizzato le mosse tattiche di Cristian Chivu, promuovendo a pieni voti la gestione dei singoli in un momento di emergenza a centrocampo. Zielinski: l’erede designato di Calhanoglu. Con l’assenza prolungata del regista turco, Chivu ha scelto di affidarsi nuovamente a Piotr Zielinski dal primo minuto. De Grandis ha sottolineato l’importanza tattica del polacco: Versatilità: «Nella sua carriera ha fatto praticamente tutti i ruoli del centrocampo», ha ricordato il giornalista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Grandis non ha dubbi: «Zielinski jolly totale, Esposito ha una maturità rara. Su Frattesi dico…»

Leggi anche: Frattesi Inter, Sarri spinge per averlo alla Lazio? Il tecnico ha chiesto 3 acquisti a Lotito, e su Zielinski…

Leggi anche: Cannavaro non ha dubbi: “Il Napoli vincerà lo scudetto. Allegri è una volpe di rara intelligenza”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cosenza, omicidio a via Popilia. Il killer ha sparato tre colpi di pistola contro Luca Carbone.

Torna #SkyFantaShow Oggi alle 18 in diretta su #SkySport 24 Con @MarioGiunta @DavidePolizzi82 Stefano De Grandis e @CarmineCassandr di @Fantacalcio Dubbi sulla formazione Mandaci un messaggio vocale su whatsapp al numero 34 x.com

I dubbi di Sarri verso Lazio-Como #sslazio #lazionews #lazionewseu #mauriziosarri #laziocomo #SerieA - facebook.com facebook