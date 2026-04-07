Il centrocampista belga, attualmente sotto contratto con un club di Premier League, potrebbe restare in Italia anche nella prossima stagione. Secondo le ultime notizie, le trattative tra il giocatore e il club partenopeo sono ancora in corso, senza annunci ufficiali riguardo a un trasferimento definitivo. La società ha mostrato interesse a mantenere l’atleta, che ha già avuto un ruolo importante nella squadra. La conclusione della trattativa sembra ancora lontana.

Sembra essere ancora partenopeo il futuro di Kevin De Bruyne per quanto riguarda il prossimo campionato. “Restando in casa Napoli, voglio aggiungere una cosa su Kevin De Bruyne. Continuiamo a ricevere tante domande: cosa farà a fine stagione? L’intenzione del Napoli è chiara: vuole tenerselo almeno per un’altra stagione. Si vuole costruire un vero feeling, soprattutto dal punto di vista tecnico. L’infortunio ha spezzato la sua stagione, ma il rapporto con la piazza è positivo e lui ha dimostrato voglia di restare. L’obiettivo è vedere il vero De Bruyne l’anno prossimo, senza problemi fisici, per godersi un campione di questo livello”. Napoli, Alisson Santos sarà riscattato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne-Napoli, un feeling pronto a continuare anche la prossima stagione

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Kevin DE BRUYNE a Napoli: guardate dov’era oggi!

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