De Bruyne-Napoli al momento non c’è aria di separazione | c’è un bel feeling tra club e calciatore Romano

Kevin De Bruyne e il Napoli continuano a mantenere un buon rapporto, con il club e il calciatore che sembrano soddisfatti della situazione attuale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su YouTube, al momento non ci sono segnali di una possibile separazione tra le parti. La loro relazione sembra stabile, senza indicazioni di cambiamenti imminenti.

La storia tra Kevin De Bruyne e il Napoli sembra destinata a continuare. Ne parla Fabrizio Romano su YouTube. De Bruyne-Napoli, al momento non c’è aria di separazione: i dettagli. Riporta Romano su YouTube: Su Kevin De Bruyne, ragazzi, quello che posso dirvi è che ad oggi, inizio marzo, ormai quasi metà marzo, non c’è stato alcun tipo di valutazione fatta tra il Napoli, il giocatore, i suoi agenti, i suoi avvocati per una separazione in estate. Cioè De Bruyne, anche durante l’infortunio o adesso che è tornato, non si è mai presentato dal Napoli — lui o chi per lui — per dire: “Ok, in estate vado via”. Né il Napoli ha iniziato a fare questo tipo di ragionamenti, anzi: il Napoli vuole godersi Kevin e direi che ne ha il diritto, perché è stato sfortunato a farsi male così presto nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

