Floridia M5S | I metal detector sono inutili senza educazione digitale Servono risorse vere contro il disagio giovanile

La senatrice Floridia del Movimento 5 Stelle sottolinea l'importanza di un approccio integrato alla sicurezza scolastica, evidenziando che i metal detector da soli non sono sufficienti. È fondamentale investire in risorse concrete e programmi di educazione digitale per affrontare efficacemente il disagio giovanile e prevenire comportamenti violenti nelle scuole. Un intervento che invita a riflettere sulla necessità di strategie più complete e mirate.

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia, è intervenuta in aula sul tema della sicurezza nelle scuole e della violenza giovanile. L’esponente pentastellata ha spostato l’attenzione dai dispositivi di controllo proposti dal ministro Giuseppe Valditara alla necessità di investire in educazione digitale e nella prevenzione del disagio giovanile. Gli episodi recenti di La Spezia, Sora e Bastia Umbra hanno evidenziato un problema diffuso che richiede soluzioni strutturali e non misure emergenziali. Barbara Floridia ha definito l’educazione digitale la vera sfida da affrontare per contrastare i fenomeni di violenza tra i giovani.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Metal detector a scuola? Bruzzone: “Non bastano, sono inutili senza educazione. Serve intercettare i segnali prima della violenza”La criminologa Roberta Bruzzone sottolinea che i metal detector a scuola, da soli, non sono sufficienti per prevenire la violenza.

Violenza a scuola, l’esperta: “Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagio”Dopo l’omicidio a La Spezia, si torna a discutere di violenza scolastica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: SCUOLA, FLORIDIA (M5S) A VALDITARA: METAL DETECTOR INUTILI SENZA INVESTIMENTI E RISORSE; Dopo La Spezia, Floridia (M5S) critica il Ministro: Metaldetector nelle scuole? Inutili senza investimenti e risorse; Sicurezza nelle scuole: Floridia (M5S) critica Valditara sui metal detector e sollecita investimenti concreti; Bonus 1.000 Euro 2026: Domanda dal 31 Gennaio. Attenzione al cambio regole ISEE: ecco cosa fare.

Sicurezza nelle scuole: Floridia (M5S) critica Valditara sui metal detector e sollecita investimenti concretiScopri l'importanza della sicurezza nelle scuole e le proposte per migliorarla con investimenti e educazione di qualità. informazionescuola.it

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SCUOLA, FLORIDIA (M5S) A VALDITARA: METAL DETECTOR INUTILI SENZA INVESTIMENTI E RISORSE»La sicurezza nelle scuole non può essere una bandiera da agitare solo quando accade un caso gravissimo come quello di La Spezia. Se davvero la risposta alla ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sicurezza nelle scuole: Floridia (M5S) critica Valditara sui metal detector e sollecita investimenti concreti x.com

Un applauso speciale a Lorenzo Floridia L’estrazione del 24 dicembre assegna la macchina da caffè Faber Rock: un regalo perfetto per iniziare ogni giornata con l’aroma giusto Grazie di cuore a tutti voi per essere parte della nostra famiglia. Buone f facebook