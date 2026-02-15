Un santo capace di fare ciò che alla politica spesso riesce a fatica: unire. Dal 2026, il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale dedicata a San Francesco, patrono d’Italia, con il voto quasi unanime del Parlamento. Più di un atto istituzionale, un segnale di coesione culturale. Nel contesto dell’Anno speciale per l’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi – inaugurato il 10 gennaio scorso e destinato a concludersi il 10 gennaio 2027 – ne parliamo con Davide Rondoni, poeta e scrittore, nonché presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni. Rondoni, mettendo tutti d’accordo, possiamo dire che il santo di Assisi abbia compiuto un miracolo politico? «Più che di miracolo parlerei di un segno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Celebrando gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, questa ricorrenza rivive attraverso eventi memorabili tra cui l’ostensione del corpo ad Assisi, una mostra a Perugia e il ritorno del 4 ottobre come festa nazionale.

Argomenti discussi: Sepolcro di Don Pedro di Toledo e Basilica Reale pontificia di San Francesco di Paola: Percorso nei segreti Esoterici; Forte cordoglio per l’estremo saluto al dottor Rocco Allegreni; San Francesco, estremo senza essere estremista. Unisce oltre la politica e le ideologie. Parla Davide Rondoni.

