Davanti a tutti Garlasco il giallo su quel dettaglio di casa Poggi VIDEO

Durante una puntata di un programma televisivo andata in onda il 7 aprile 2026, è stato discusso un dettaglio riguardante una casa nel comune di Garlasco, nel contesto di un caso giudiziario ancora aperto. La discussione si è concentrata su un elemento che ha attirato l’attenzione nel corso delle indagini e della successiva analisi mediatica. La vicenda, ormai nota, riguarda un procedimento penale che coinvolge più soggetti e si estende nel tempo.

Il caso di Garlasco torna al centro del dibattito pubblico con un nuovo focus su un aspetto emerso durante la puntata di Mattino 5 del 7 aprile 2026. Al centro della discussione, legata all’omicidio di Chiara Poggi, c’è un elemento specifico: un verbale mai redatto relativo a un muretto caduto nei pressi dell’area collegata alla scena del crimine. Secondo quanto riportato nel programma, la questione riguarderebbe l’assenza di una documentazione formale che descriva lo stato e le condizioni del manufatto dopo un presunto cedimento avvenuto nei giorni immediatamente successivi ai fatti. Garlasco, le ultime notizie sul caso discusse a Mattino 5. Nel corso della trasmissione, gli ospiti in studio hanno ricostruito quanto emerso nelle ultime ore, soffermandosi su una possibile criticità nella fase iniziale delle indagini. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Davanti a tutti”. Garlasco, il giallo su quel dettaglio di casa Poggi (VIDEO) “Davanti a tutti”. Garlasco, il giallo su quel dettaglio di casa PoggiIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, riaccendendo interrogativi mai del tutto sopiti su uno dei delitti... Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta a casa Poggi: il dettaglio sulla porta e il racconto di StasiRoberta Bruzzone fa il suo primo sopralluogo a casa Poggi e getta ombre sulla ricostruzione di Alberto Stasi. Temi più discussi: Garlasco, e se l'assassino fosse fuggito dal retro di casa Poggi? Il dettaglio, non di poco conto, sollevato da Mattino 5; Garlasco in Tv, clamoroso scoop a Mattino Cinque: Identificato Ignoto 2, non frequentava la casa. Fermato un servizio Tv per tutelare l'indagine; Delitto di Garlasco, l'avvocato: Vi svelo dov'è Marco Poggi; Garlasco, immagini raccapriccianti nel pc di Stasi riaccendono il mistero sul delitto. Garlasco, Giuseppe Poggi e la chiamata al colonnello Cassese sul muretto rotto: mistero su chi è statoGarlasco, il mistero del muretto rotto della villetta di via Pascoli e la telefonata tra Giuseppe Poggi e il colonnello Cassese ... virgilio.it Garlasco, la denuncia: «Strappati tutti i manifesti del No al referendum»GARLASCO. Non ne è rimasto nemmeno uno, di manifesto per il No al referendum giustizia, a Garlasco. «Quanto accaduto a Garlasco rappresenta un vero e proprio attacco all’agibilità democratica nei conf ... laprovinciapavese.gelocal.it Trump è davanti a una teocrazia. Le sue parole dissolvono la pace Leggi qui - https://www.ilriformista.it/trump-e-davanti-a-una-teocrazia-le-sue-parole-dissolvono-la-pace-507117/ - facebook.com facebook L'artista iraniano che suona davanti alla centrale elettrica minacciata dalle bombe x.com