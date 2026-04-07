Davanti a tutti Garlasco il giallo su quel dettaglio di casa Poggi

Il caso di Garlasco torna a suscitare interesse dopo che sono emersi nuovi dettagli riguardanti un particolare di una casa localizzata nel paese. La vicenda, che ha avuto grande risonanza negli anni passati, continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e delle indagini in corso. Nessuna conclusione è stata ancora ufficialmente comunicata, ma l’attenzione si concentra su elementi finora rimasti sconosciuti o non chiaramente spiegati.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, riaccendendo interrogativi mai del tutto sopiti su uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, nuovi dettagli e vecchie omissioni continuano a emergere, alimentando dubbi e ipotesi che sembrano non trovare una conclusione definitiva. >> “Benzina a 3 euro al litro”. La notizia che terrorizza gli italiani: “Ecco da quando” Nella puntata di oggi, 7 aprile 2026, di Mattino 5, il dibattito si è concentrato su un elemento tanto specifico quanto potenzialmente decisivo: un verbale mai redatto relativo a un muretto caduto nei pressi della scena del crimine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta a casa Poggi: il dettaglio sulla porta e il racconto di StasiRoberta Bruzzone fa il suo primo sopralluogo a casa Poggi e getta ombre sulla ricostruzione di Alberto Stasi. Garlasco, il dettaglio sulle palpebre di Chiara Poggi: “Colpita con un oggetto acuminato”A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, la morte di Chiara Poggi continua a sollevare interrogativi e a riaccendere il dibattito tra esperti e... Garlasco, il giallo sul telefono di casa Poggi - Ore 14 Sera 11/12/2025 Temi più discussi: Garlasco, e se l'assassino fosse fuggito dal retro di casa Poggi? Il dettaglio, non di poco conto, sollevato da Mattino 5; Garlasco in Tv, clamoroso scoop a Mattino Cinque: Identificato Ignoto 2, non frequentava la casa. Fermato un servizio Tv per tutelare l'indagine; Delitto di Garlasco, l'avvocato: Vi svelo dov'è Marco Poggi; Garlasco, immagini raccapriccianti nel pc di Stasi riaccendono il mistero sul delitto. Garlasco, Giuseppe Poggi e la chiamata al colonnello Cassese sul muretto rotto: mistero su chi è statoGarlasco, il mistero del muretto rotto della villetta di via Pascoli e la telefonata tra Giuseppe Poggi e il colonnello Cassese ... virgilio.it Garlasco, la denuncia: «Strappati tutti i manifesti del No al referendum»GARLASCO. Non ne è rimasto nemmeno uno, di manifesto per il No al referendum giustizia, a Garlasco. «Quanto accaduto a Garlasco rappresenta un vero e proprio attacco all’agibilità democratica nei conf ... laprovinciapavese.gelocal.it Ali Ghamsari, compositore e suonatore di tar si è accampato davanti alla centrale elettrica di Damavand, vicino Teheran, per lanciare un appello contro gli attacchi alle infrastrutture civili. La performance “Homeland” arriva mentre Donald Trump minaccia raid s - facebook.com facebook Cosa sappiamo della sparatoria davanti al consolato israeliano a Istanbul. Secondo i media turchi, il bilancio delle vittime è di almeno tre persone, mentre due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto x.com