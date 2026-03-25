Accadde oggi | 25 marzo Dante si smarrisce nella selva oscura

Il 25 marzo, un episodio famoso della letteratura italiana ricorda come Dante, nel suo viaggio immaginario, si perda nella selva oscura. Questa scena apre la Divina Commedia, un poema del XIV secolo che descrive il percorso attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso. La frase iniziale, “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, è diventata iconica e rappresenta simbolicamente un momento di crisi e di ricerca.

La notte del 25 marzo 1300, dunque a trentacinque anni di età, “nel mezzo del cammin di nostra vita”, Dante si smarrì in una selva oscura e intricata, talmente angosciosa da essere difficile descriverla. Un viaggio non voluto né premeditato, il viaggio che ha fatto la storia della nostra cultura, immenso e straordinario patrimonio culturale italiano. Non si sa come, Dante si ritrovò ai piedi di un colle, dalla cui vetta vedeva spuntare i primi raggi del sole. Quanta fatica risalire il colle.I primi incontri non sembravano proprio rassicuranti: una lonza dal pelo maculato, agile e snella, che lo spingeva più volte a tornare indietro; un leone con fame rabbiosa e una lupa famelica, tanto magra da sembrare carica di ogni bramosia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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