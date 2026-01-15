Le opere di Nicola Micali raccontano ‘Il viaggio dell’eroe’

Fino al 1° febbraio, al Castello San Giorgio di Lerici, è possibile visitare la mostra di Nicola Micali, ‘Il viaggio dell’eroe’. L’esposizione propone sculture che esplorano il tema del cambiamento e della trasformazione personale, offrendo un’interpretazione artistica del percorso interiore. Un’occasione per apprezzare l’approccio dell’artista alla scultura e ai processi di evoluzione individuale.

C'è tempo fino al 1° febbraio per visitare al Castello San Giorgio di Lerici 'Il viaggio dell'eroe', la mostra di Nicola Micali che pone la scultura al centro di un'indagine sul cambiamento e sulla trasformazione interiore. La proroga offre un'occasione preziosa per attraversare con maggiore consapevolezza un progetto espositivo che invita a rallentare lo sguardo e a misurarsi con un percorso non narrativo, ma esperienziale. Il cuore della mostra è costituito da dodici opere che declinano il tema del viaggio come processo interiore, ispirato all'archetipo universale del passaggio dall'Io al Sé.

Nicola Micali – Il Viaggio dell’Eroe - Il Viaggio dell’Eroe di Nicola Micali al Castello di Lerici: una mostra di dodici sculture che esplorano il cammino interiore verso la consapevolezza. exibart.com

