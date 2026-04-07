Daniele Silvestri e un mix di jazz e funk | esplode Abbabula 28

Il cantautore annunciato per aprire la ventottesima edizione del festival si esibirà il 26 giugno, portando sul palco un sound che combina jazz e funk. La rassegna si svolgerà dal 26 giugno al 23 luglio e prevede altri concerti e appuntamenti musicali distribuiti nel corso di circa un mese. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo artisti e pubblico in un calendario ricco di eventi.

Daniele Silvestri darà il via alla ventottesima edizione del Festival Abbabula, un evento che occuperà il calendario dal 26 giugno fino al 23 luglio. La presentazione ufficiale è avvenuta stamattina presso il Palazzo della Città Metropolitana di Sassari. All’incontro hanno preso parte figure chiave dell’amministrazione e dell’organizzazione: il sindaco Giuseppe Mascia, Barbara Vargiu che rappresenta le Ragazze Terribili, Massimo Mulas, primo cittadino di Porto Torres, e Elena Cornalis, assessore alla Cultura di Sennori. Il programma prevede due appuntamenti anticipati fissati per il 7 e il 9 maggio, prima del debutto vero e proprio della rassegna estiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Daniele Silvestri e un mix di jazz e funk: esplode Abbabula 28 Psichedelia, funk e improvvisazione jazz di scena a Spazio Marte con i ChromogenVenerdì 30 gennaio, il palco dello Spazio Marte torna a ospitare la musica dal vivo con i Chromogen, trio jazz di stanza a Bologna. Daniele Silvestri, live acusticoAnche quest’anno il Post torna a Peccioli con il festival Le Canzoni all’interno del più esteso festival 11Lune e in collaborazione con la Fondazione... Temi più discussi: DANIELE SILVESTRI – LIVE ACUSTICO; Daniele Silvestri a Latina per Lievito; Daniele Silvestri arriva in Sardegna nella suggestiva area archeologica: ecco dove e quando; Daniele Silvestri apre l’estate di Norma, il 16 luglio concerto nel Parco Archeologico. Daniele Silvestri e Negrita: i primi nomi per Moon in June 2026Il cantautore romano Daniele Silvestri si esibirà il 18 luglio all’Isola Maggiore, presentando il suo atteso nuovo album «Canzoni a sdraio». it.blastingnews.com Altro colpo di Moon in June: a Tuoro sul Trasimeno arriva Daniele Silvestri. Il concerto il 18 luglioNuovo album e nuovo tour estivo per Daniele Silvestri: a tre anni da Disco X, arriva Canzoni a sdraio. E se sul giorno di uscita non c'è ancora niente di ufficiale, così come sui titoli dei brani che ... corrieredellumbria.it Daniele Silvestri aprirà la ventottesima edizione del Festival Abbabula x.com Abbabula 2026, da Sergio Cammariere a Daniele Silvestri: ecco il programma completo Le Ragazze terribili scoprono tutte le carte della storica rassegna - facebook.com facebook