Psichedelia funk e improvvisazione jazz di scena a Spazio Marte con i Chromogen

Venerdì 30 gennaio, lo Spazio Marte accoglie di nuovo un concerto dal vivo. Sul palco ci sono i Chromogen, trio jazz di Bologna, pronti a portare sul palco un mix di psichedelia, funk e improvvisazione jazz. La serata promette musica energica e coinvolgente, con un trio che sa come coinvolgere il pubblico con sonorità intense e originali.

Venerdì 30 gennaio, il palco dello Spazio Marte torna a ospitare la musica dal vivo con i Chromogen, trio jazz di stanza a Bologna. La band è costituita da basso, sax e batteria: un'essenzialità che si traduce in costante stimolo per una ricerca sonora che parte dal jazz ma prende a piene mani da psichedelia, funk, progressive e suggestioni elettroniche, cercando di bilanciare una grande attenzione ai dettagli compositivi con un grosso spazio lasciato all'improvvisazione e all'estemporaneità.

