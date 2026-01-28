Daniele Silvestri live acustico

Questa sera a Peccioli si tiene un concerto di Daniele Silvestri, che presenta un live acustico. L’evento fa parte del festival Le Canzoni, inserito nel più grande festival 11Lune. La serata è organizzata in collaborazione con la Fondazione Peccioliper.

Anche quest’anno il Post torna a Peccioli con il festival Le Canzoni all’interno del più esteso festival 11Lune e in collaborazione con la Fondazione Peccioliper. Il primo concerto è con il cantautore italiano Daniele Silvestri che riproporrà il suo repertorio arrangiato in una chiave più coinvolgente ed inventiva. I biglietti sono disponibili dalle 15 di mercoledì 28 gennaio, con le consuete agevolazioni per le persone abbonate, che avviseremo prima via mail.🔗 Leggi su Ilpost.it

Il concerto di Capodanno a Cinquefrondi si terrà il 29 dicembre in Piazza della Repubblica, con l’esibizione di Daniele Silvestri.

ANNA MARINO LIVE ENTERTAINMENT - SALIRO' (Daniele Silvestri Cover)

Argomenti discussi: Max Gazzè: la traiettoria imprevedibile di un cantautore libero.

Fabi-Silvestri-Gazzé: una prova del loro live diventa un videoIl 6 luglio Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè tornano a cantare insieme a dieci anni di distanza dal loro progetto comune (disco e tour) Il padrone della Festa. L’occasione per rivederli ... rockol.it

Daniele Silvestri in acustico al Conservatorio, Motta nel giardino di HiroshimaLUNEDÌ MiTo porta al Le Roi Francesco Tristano, compositore e pianista lussemburghese che agisce al confine tra classica ed elettronica. MARTEDÌ I valdostani L’Orage sono al Country Sport Village di ... torino.repubblica.it

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO | TESTARDI CON IL MEGAFONO DANIELE SILVESTRI TRIBUTE STAMMTISCH TAVERN – IL TEMPIO DEL DIVERTIMENTO PRENOTA ORA https://cprt.it/fe6c3 +39 351 821 2006 Parliamoci chiaro. Daniele - facebook.com facebook

FUORI MASSENA, TIROMANCINO, DANIELE SILVESTRI, NOEMI, FRANCO 126 E AURORA RAMAZZOTTI TRA GLI OSPITI PER CAPITAL JAM, DEEJAY CONTRO DEEJAY E M2O MORNING CLUB ALLA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO x.com