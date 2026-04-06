Nel pomeriggio di Pasqua, in Liguria, si è verificato un incidente frontale tra una moto e un’auto. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, residenti in provincia di Treviso, che erano in vacanza nella regione. L’automobilista coinvolto nello scontro è stato colto da un malore e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per i due coniugi non c’è stato nulla da fare.

TREVISOLA SPEZIA - Tremendo incidente nel pomeriggio di Pasqua (domenica 5 aprile) in Liguria, dove sono morti marito e moglie residenti in provincia di Treviso nello scontro fra la loro moto e un'auto. Gravemente ferito anche l'automobilista, colto da malore dopo l'impatto. L'incidente L'incidente frontale - l'ennesimo di un fine settimana che ha macchiato di sangue le strade italiane - è avvenuto alle 18 a Sarzana, all'altezza del ponte sul fiume Magra. Coinvolte la moto su cui viaggiavano le vittime (marito e moglie trevigiani, in vacanza in Liguria) e l'auto condotta un uomo. La dinamica è al vaglio della polizia stradale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra moto e auto: morti marito e moglie trevigiani in vacanza in Liguria. Grave l'automobilista colto da malore

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