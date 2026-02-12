Un amore senza fine | viaggio nell' universo di Franco Zeffirelli

Firenze si riempie di persone per ricordare Franco Zeffirelli. Alla Mediateca regionale Toscana, in via San Gallo, si è tenuto un incontro dedicato al regista, che ha attirato un pubblico attento e partecipe. Per un giorno, l’universo di Zeffirelli è tornato a vivere tra le mura del luogo, con le sue immagini, i suoi film e la sua poesia. La sala sembrava ancora sotto l’effetto delle sue opere, come se il Maestro fosse lì, a guidare gli spettatori con il suo sguardo.

Firenze, 12 febbraio 2026 - Una sala gremita, attenta, partecipe. Alla Mediateca regionale Toscana, in via San Gallo a Firenze, l’incontro “ Un Amore senza fine ” è stato molto più di un appuntamento culturale: è stato un viaggio vivo e vibrante nell’universo creativo di Franco Zeffirelli, come se il Maestro fosse ancora lì, dietro la macchina da presa, a guidare il pubblico con il suo sguardo potente e poetico. A curare l’incontro il professor Stefano Socci, docente di Storia del Cinema e critico cinematografico, che ha condotto i presenti in un percorso appassionato e colto, partendo da Romeo e Giulietta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un amore senza fine": viaggio nell'universo di Franco Zeffirelli Approfondimenti su Zeffirelli Unico Firenze, incontro ‘Un Amore senza fine’ sul cinema di Franco Zeffirelli Firenze si prepara a ricordare il grande regista con un evento speciale. La magia delle feste alla Fondazione Franco Zeffirelli: un viaggio nell’arte tra Natale e il nuovo anno Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Zeffirelli Unico Argomenti discussi: Firenze, incontro ‘Un Amore senza fine’ sul cinema di Franco Zeffirelli; Un amore senza fine: incontro in Mediateca sul cinema di Zeffirelli; Un amore senza fine Incontro sul cinema del Maestro Franco Zeffirelli – L’intervista a Titti Giuliani Foti; Un Amore senza fine, incontro su Franco Zeffirelli alla Mediateca Toscana di Firenze. Un Amore senza fine, in Mediateca Toscana un incontro sul cinema di Franco ZeffirelliMercoledì 11 febbraio alle 16.30, in Mediateca Toscana, incontro sul cinema di Franco Zeffirelli, in occasione della prima edizione del Premio a lui dedicato. intoscana.it Eduard Popescu – Un amore senza fineUn amore senza fine indaga l’invisibilità di tutte le soggettività che svolgono lavoro domestico e di cura. La mostra intende riappropriarsi di queste esperienze, mettendo in discussione i ... exibart.com #OnceuponaTimeinFlorence 12 febbraio 1923, nasce a Firenze Franco Zeffirelli Franco Zeffirelli, uno dei più grandi registi italiani del XX secolo, nacque il 12 febbraio 1923 a Firenze. Il suo nome di battesimo era Gian Franco Corsi Zeffirelli e la sua nascita avv - facebook.com facebook Primo premio Franco Zeffirelli Firenze #Salonedei500 16 febbraio ore 16 @FondZeffirelli @PlacidoDomingo @robertpowell0 Ingresso libero x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.