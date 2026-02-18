Il corpo come architettura emotiva Greta Pirri in mostra indaga tra memoria e presente
Greta Pirri espone a Cesena con la sua mostra “Il corpo come architettura emotiva” dal 21 febbraio al 26 marzo. L’esposizione si svolge negli spazi del Caffè Porta Trova, in via Contrada Chiaramonti, e presenta opere che collegano memoria e presente attraverso sculture e installazioni. Pirri utilizza materiali diversi per esprimere le emozioni legate al corpo e alle sue storie. La mostra invita i visitatori a riflettere sul rapporto tra emozioni e fisicità, offrendo un’esperienza sensoriale e visiva.
La mostra riunisce una selezione di dipinti e lavori su carta appartenenti alla ricerca più recente di Pirri, in cui la figura umana si configura come luogo psichico e struttura sensibile: non rappresentazione del corpo, ma emersione di una geografia interiore. Volti, anatomie e presenze affiorano e si dissolvono in trame fluide, stratificate, talvolta architettoniche, dando forma visiva a stati emotivi profondi, fragili e universali. In questo ciclo di opere, il corpo diventa spazio da abitare e attraversare, soglia tra identità e trasformazione, memoria e presente. Le immagini sembrano trattenere un movimento interno, come se ogni figura fosse insieme costruzione e cedimento, sostegno e ferita, rivelando l’emozione non come espressione episodica ma come struttura portante dell’essere.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
