Il 2026 inizia con una notizia che riguarda il mondo del cibo di strada: l’Italia si conferma come la migliore destinazione per lo street food a livello mondiale. Dalla Campania alla Sicilia, le specialità locali attirano appassionati da ogni parte del pianeta. Le classifiche di TasteAtlas mettono in evidenza le eccellenze italiane, riconoscendo la varietà e la qualità delle proposte culinarie di strada del paese.

Il 2026 si apre con una conferma storica per la cucina italiana: secondo le recenti classifiche globali di TasteAtlas 20252026, l'Italia è stata incoronata come la nazione con il miglior cibo al mondo, superando nazioni come la Grecia e il Perù. In questo scenario, che ha visto protagoniste induscusse e imbattute le città di Napoli e Palermo, lo street food gioca un ruolo da protagonista, trasformando il consumo veloce in un'esperienza culturale profonda che unisce identità regionali e qualità degli ingredienti. Napoli e la conquista della cima del mondo Napoli, in particolare, vive un momento di gloria senza precedenti. Per il 2026, TasteAtlas ha eletto la città partenopea come la migliore città al mondo per il cibo, battendo colossi internazionali come Parigi, Vienna e Tokyo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Street Food, Italia migliore al mondo: dalla Campania alla Sicilia, ecco dove (e cosa) mangiare

