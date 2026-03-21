Gli antichi romani assediarono Pompei con micidiali mitragliatrici arcaiche | lo suggerisce uno studio

Uno studio recente suggerisce che durante l'assedio di Pompei nel 89 a.C., i romani avessero utilizzato mitragliatrici arcaiche. La battaglia fu guidata dal generale Lucio Cornelio Silla, che portò le truppe romane contro le città alleate. La ricerca si basa su analisi di reperti archeologici e su interpretazioni storiche di quel periodo. I dettagli emersi fanno pensare a tecniche di assedio più avanzate di quanto si credesse in passato.

Durante l'assedio di Pompei guidato dal generale Lucio Cornelio Silla nell'89 a.C., circa un secolo prima della catastrofica eruzione del Vesuvio, gli antichi romani avrebbero schierato dei polybolos, macchine automatiche in grado di scagliare dardi metallici a ripetizione come arcaiche mitragliatrici. I ricercatori hanno analizzato a fondo le cavità sulle mura della città, trovando una compatibilità con queste antichissime e micidiali macchine d'assedio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Le zanzare pungono gli esseri umani da quasi 2 milioni di anni: lo suggerisce uno studio su Scientific ReportsUno studio genetico sulle zanzare del Sud-est asiatico suggerisce che la loro preferenza per il sangue umano potrebbe essersi evoluta circa 2 milioni... Artena. “A tavola con gli antichi Romani”, Presentato al Museo Archeologico il libro di Giorgio FranchettiARTENA (Eledina Lorenzon) – Interessante e coinvolgente iniziativa, Domenica 15 Marzo, al Museo Civico Archeologico R. Tutti gli aggiornamenti su Gli antichi romani assediarono Pompei... I banchetti e le bevute degli antichi Romani a Pompei, tra fine dining e osterieDurante gli scavi avviati nel 2023 nell’insula 10 della IX Regio di Pompei sono state messe in luce le strutture interne di due abitazioni, una delle quali nascondeva un’imponente sala da banchetti ... gamberorosso.it Pompei, cosa mangiavano gli antichi? Lo rivelano isotopi e resti organici. Lo studioPompei, con la sua straordinaria abbondanza di reperti organici perfettamente conservati, si conferma ancora un laboratorio unico per gli archeologi. Prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ilmessaggero.it