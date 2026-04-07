Un racconto che attraversa diverse dimensioni, passando dalle cronache quotidiane al mondo delle esibizioni pubbliche. La storia coinvolge un uomo più anziano e un giovane marinaio, entrambi protagonisti di narrazioni che affrontano il tema della disabilità. Nei media italiani, si utilizzano spesso termini come

"Ragazzi speciali". Spesso è così che vengono chiamati i bambini o i giovani con disabilità cognitive, intellettive o nello spettro autistico. A dirla tutta, capita che persino le persone adulte siano chiamate "ragazzi" o "ragazze". "Speciali", ovviamente. Una definzione a metà tra vuota retorica e infantilizzazione della persona con disabilità, soprattutto se si considera quanta fatica facciano ancora oggi questi bambini, questi ragazzi e questi adulti, insieme alle loro famiglie, a farsi riconoscere diritti e servizi fondamentali: dalla scuola al lavoro, dalla socialità all’assistenza sociosanitaria. Talmente "speciali" da poter fare a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalle pagine della cronaca al palco. Un vecchio re e un giovane marinaio in viaggio tra storie vere di disabilità

Malore sulla nave, l’intervento della guardia costiera tra vento e mare mosso. Salvato giovane marinaioPortoferraio, 29 gennaio 2026 – Giovane marinaio soccorso dalla Guardia Costiera di Portoferraio, grazie ad una complessa operazione in condizioni...

Le "Scomode verità e tre storie vere" di Giampaolo Morelli sul palco del Teatro Goldoni di CorinaldoCORINALDO - La stagione del Teatro Goldoni di Corinaldo realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche con Teatro Time...

Argomenti più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 marzo: la rassegna stampa; Dalle pagine della cronaca al palco. Un vecchio re e un giovane marinaio in viaggio tra storie vere di disabilità; Bacino remiero di Roffia: Tanti discorsi, niente fatti. Si usi l’avanzo di bilancio; Milano, la cronaca (nota e meno nota) dell'anno in cui abbiamo smesso di capire il mondo: al Parenti si riparte dal 1975.

Faccio veramente fatica dopo più di 1000 pagine ad andare avanti con "I miserabili" di Victor Hugo. Chi di voi ce l'ha fatta a finirlo Non demordo ma vado più lenta. - facebook.com facebook

Cosa c’è scritto veramente nel DOSSIER di BAGGIO del 2011 Lo apriremo in esclusiva stasera in diretta sul nostro canale YouTube insieme a chi ha aiutato il Divin Codino a scrivere le fatidiche 900 pagine. Vi aspettiamo alle ore 23.00 sul nostro canale You x.com