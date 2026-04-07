Dalle pagine della cronaca al palco Un vecchio re e un giovane marinaio in viaggio tra storie vere di disabilità
Un racconto che attraversa diverse dimensioni, passando dalle cronache quotidiane al mondo delle esibizioni pubbliche. La storia coinvolge un uomo più anziano e un giovane marinaio, entrambi protagonisti di narrazioni che affrontano il tema della disabilità. Nei media italiani, si utilizzano spesso termini come
"Ragazzi speciali". Spesso è così che vengono chiamati i bambini o i giovani con disabilità cognitive, intellettive o nello spettro autistico. A dirla tutta, capita che persino le persone adulte siano chiamate "ragazzi" o "ragazze". "Speciali", ovviamente. Una definzione a metà tra vuota retorica e infantilizzazione della persona con disabilità, soprattutto se si considera quanta fatica facciano ancora oggi questi bambini, questi ragazzi e questi adulti, insieme alle loro famiglie, a farsi riconoscere diritti e servizi fondamentali: dalla scuola al lavoro, dalla socialità all’assistenza sociosanitaria. Talmente "speciali" da poter fare a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Malore sulla nave, l’intervento della guardia costiera tra vento e mare mosso. Salvato giovane marinaioPortoferraio, 29 gennaio 2026 – Giovane marinaio soccorso dalla Guardia Costiera di Portoferraio, grazie ad una complessa operazione in condizioni...
Le "Scomode verità e tre storie vere" di Giampaolo Morelli sul palco del Teatro Goldoni di CorinaldoCORINALDO - La stagione del Teatro Goldoni di Corinaldo realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche con Teatro Time...
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Faccio veramente fatica dopo più di 1000 pagine ad andare avanti con "I miserabili" di Victor Hugo. Chi di voi ce l'ha fatta a finirlo Non demordo ma vado più lenta. - facebook.com facebook
Cosa c’è scritto veramente nel DOSSIER di BAGGIO del 2011 Lo apriremo in esclusiva stasera in diretta sul nostro canale YouTube insieme a chi ha aiutato il Divin Codino a scrivere le fatidiche 900 pagine. Vi aspettiamo alle ore 23.00 sul nostro canale You x.com