Le Scomode verità e tre storie vere di Giampaolo Morelli sul palco del Teatro Goldoni di Corinaldo

Mercoledì 28 gennaio, il Teatro Goldoni di Corinaldo ospiterà lo spettacolo “Scomode verità e tre storie vere” di Giampaolo Morelli, scritto con Gianluca Ansanelli. L’evento, promosso dal Comune di Corinaldo in collaborazione con AMAT, MiC e Regione Marche, fa parte della stagione teatrale realizzata con Teatro Time. Un’occasione per ascoltare narrazioni autentiche e riflettere su temi di attualità in un contesto culturale di rilievo.

CORINALDO - La stagione del Teatro Goldoni di Corinaldo realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche con Teatro Time propone, mercoledì 28 gennaio Giampaolo Morelli nello spettacolo "Scomode verità e tre storie vere" scritto insieme a Gianluca Ansanelli

