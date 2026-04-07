Dalle disuguaglianze scolastiche ai Casino Royale i prossimi appuntamenti alla Tenda

Dopo la pausa pasquale, la Tenda di viale Monte Kosica riapre i suoi spazi con un calendario che comprende eventi di teatro, musica e momenti di riflessione. Tra gli appuntamenti in programma ci sono iniziative dedicate alle disuguaglianze scolastiche e una serie di incontri e spettacoli che spaziano dai temi sociali alle atmosfere di Casino Royale. La struttura si propone come punto di aggregazione e confronto per diverse esperienze culturali.

Dopo la pausa pasquale, la Tenda di viale Monte Kosica torna a essere spazio di incontro e sperimentazione, tra teatro, riflessione e musica. Il programma dei prossimi due giorni prevede per mercoledì 8 aprile alle 21 "Bianco Scuro", una "non-commedia" di teatro partecipato scritta e diretta da Lillo Venezia, a cura di Rosa Bianca ODV con il sostegno di Fondazione di Modena, UniMoRe, Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026 e Asl Modena. In scena la convivenza di quattro coinquilini, tra fragilità, rituali quotidiani e crepe esistenziali che diventano materia narrativa. Ad amplificare la dimensione corale dello spettacolo, il contributo del Coro di Rosa Bianca, in un progetto sostenuto da realtà del territorio e pensato come esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Casinò Royale si aggiungono al cast del Mengo 2026Arezzo, 25 marzo 2026 – Continuano gli annunci di MEN/GO MUSIC FEST, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: nella serata di giovedì 16 luglio, dopo... Seeyousound 2026: dal 3 all’8 marzo a Torino, anteprime Bowie, Pauline Black e live Casino Royale!Si avvicina l’apertura della 12ª edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival, il primo festival italiano interamente dedicato al cinema...