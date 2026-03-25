Casinò Royale si aggiungono al cast del Mengo 2026
Arezzo si prepara alla nuova edizione di MENGO MUSIC FEST, in programma dal 14 al 18 luglio. Nella serata di giovedì 16 luglio, tra gli artisti annunciati, si aggiungono i Casinò Royale, che si uniscono a Ditonellapiaga, già annunciata qualche giorno prima. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città, coinvolgendo diversi palchi e spazi dedicati alla musica dal vivo.
Arezzo, 25 marzo 2026 – Continuano gli annunci di MENGO MUSIC FEST, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: nella serata di giovedì 16 luglio, dopo l’annuncio di pochi giorni fa di Ditonellapiaga, arrivano i Casinò Royale. La band si aggiunge si aggiungono agli ospiti già annunciati per sabato 11 luglio, coi Subosonica previsti per la preview del festival, a Motta, che inaugurerà il festival martedì 14 luglio, alla già citata Ditonellapiaga giovedì 16 luglio, agli act delle due serate conclusive, venerdì 17 luglio con gli Shame e 2manydjs DJset, sabato 18 luglio con i cani, Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta djset, Myd Live e IDLES DJset. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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